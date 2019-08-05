Происшествия
В Ачинске после взрыва на складе с боеприпасами ввели режим ЧСRuNews24.ru вчера в 15:36
Губернатор Красноярского края Александр Усс провел экстренное заседание оперативного штаба, где был сделан вывод, что ситуация находится под контролем. Напомним, что в результате взрыва в воинской части пострадали восемь человек.
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В одном из районов Красноярского края введён режим ЧС после взрывов под Ачинском
Life.ruвчера в 23:24
В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов
Интерфаксвчера в 13:53
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