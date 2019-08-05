Происшествия

После взрывов в Ачинском районе ввели режим ЧСМойка78 15:22

На территории Ачинского района Красноярского края вели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение было принято после того, как на складе с боеприпасами произошли взрывы и пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
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