На территории Ачинского района Красноярского края вели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение было принято после того, как на складе с боеприпасами произошли взрывы и пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

После взрывов в Ачинском районе ввели режим ЧС

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