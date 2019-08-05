Происшествия
После взрывов в Ачинском районе ввели режим ЧСМойка78 15:22
На территории Ачинского района Красноярского края вели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение было принято после того, как на складе с боеприпасами произошли взрывы и пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
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Теннис
Кузнецова стартовала с победы на турнире в Торонто
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла китаянку Ван Сию в матче 1/32 финала турнира WTA в канадском Торонто.
Обновлено в 20:35
Происшествия
На место возгорания склада в Ачинске прибыл замминистра обороны
О прибытии на место ликвидации возгораний в Ачинском районе (Красноярский край) заместителя минобороны РФ Дмитрия Булгакова сообщили 6 августа в пресс-службе мэрии Ачинска.
Обновлено в 21:50
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Здоровье
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Происшествия
Трамп посетит город, где при стрельбе погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп 7 августа посетит город Эль-Пасо в штате Техас, где жертвами стрельбы в супермаркете стали 22 человека.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными фанатами в Польше
5 августа стало известно, что в Польше задержаны 20 россиян "чеченского происхождения" за потасовку с местными футбольными фанатами.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Наука
Американские физики создали искусственное мини-солнце
Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.
Обновлено в 00:46
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Общество
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено в 19:48
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31