Происшествия
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывовМосква 24 вчера в 13:25
Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС. Как сообщил сотрудник горячей линии, открытой администрацией района, эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь.
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В одном из районов Красноярского края введён режим ЧС после взрывов под Ачинском
Life.ruвчера в 23:24
В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов
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