Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС. Как сообщил сотрудник горячей линии, открытой администрацией района, эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь.

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов

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