Происшествия

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывовМосква 24 вчера в 13:25

Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС. Как сообщил сотрудник горячей линии, открытой администрацией района, эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В одном из районов Красноярского края введён режим ЧС после взрывов под Ачинском

Life.ruвчера в 23:24

В Назаровском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов на складе в Ачинске

ТАССвчера в 23:06

Власти ввели режим ЧС в Ачинском районе после взрывов на военном складе

РБКвчера в 13:32

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Коммерсантъвчера в 14:11

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Интерфаксвчера в 13:53

В Ачинском районе введён режим ЧС

RT на русскомвчера в 13:38

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Газета.Ruвчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Эксперты рассказали об опасности рекламных рассылок

Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Психолог рассказал о пользе стресса

Обновлено вчера в 10:08
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Землю 6 августа накроет сильная магнитная буря

Первую в августе магнитную бурю стоит ожидать в ближайшее время.
Обновлено вчера в 04:59
Технологии

В России появятся офлайн-магазины AliExpress

В России появится первый партнер AliExpress, который будет продавать товары интернет-гипермаркета офлайн.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Число жертв авиаударов ЛНА по юго-западу Ливии увеличилось до 42

Обновлено вчера в 08:49
Финансы

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Торги на "Московской бирже" начались снижением котировок основных "голубых фишек" на на фоне продолжающегося снижения внешних рынков.
Обновлено вчера в 03:28
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Обновлено вчера в 13:23
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку

В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Космос

Робот «Федор» научился философствовать и шутить

Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено вчера в 01:48
Технологии

ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов

Одна из структур ФСБ вошла в состав компетентных организаций координационного центра доменов .ru/.рф и теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов в Рунете.
Обновлено в 00:24
Футбол

Армейский прорыв: ЦСКА вплотную подобрался к лидирующему «Зениту»

Одни из главных претендентов на золотые медали розыгрыша — "Зенит" и "Краснодар" — не сумели выявить победителя и сыграли вничью (1:1).
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное