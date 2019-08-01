Происшествия
В Ачинске из-за взрывов боеприпасов открыты эвакуационные пунктыREGNUM 11:50
В городе Ачинск из-за взрывов на складе боеприпасов открыты эвакуационные пункты, сообщает 5 августа пресс-служба муниципалитета. Пункты организованы в трёх школах. В них эвакуированные жители могут получить приют, питание и питьевую воду.
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Эвакуационные пункты для населения открыты в Ачинске из-за взрывов на складе боеприпасов
Интерфакс - Россия11:34
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