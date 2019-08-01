Происшествия

В Ачинске из-за взрывов боеприпасов открыты эвакуационные пунктыREGNUM 11:50

В городе Ачинск из-за взрывов на складе боеприпасов открыты эвакуационные пункты, сообщает 5 августа пресс-служба муниципалитета. Пункты организованы в трёх школах. В них эвакуированные жители могут получить приют, питание и питьевую воду.
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В Ачинске после взрывов на военном складе открыли эвакуационные пункты

РБК12:56

В Ачинске из-за взрывов боеприпасов открыты эвакуационные пункты

REGNUM11:50

В Ачинске началась эвакуация

Шанс (г. Абакан)12:11

В Ачинске открыли три эвакуационных пункта в связи со взрывами

News.ru11:52

Эвакуационные пункты открыли после взрывов в Красноярском крае

Вечерняя Москва12:43

Эвакуационные пункты для населения открыты в Ачинске из-за взрывов на складе боеприпасов

Интерфакс - Россия11:34

В Ачинске открыли три эвакуационных пункта после взрывов в военной части

ТАСС11:24
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