Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧСКоммерсантъ 14:11
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале. «На данный момент ведется эвакуация населения д. Каменка и близлежащих деревень»,— говорится на сайте местной администрации.
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Ситуация находится в критической фазе, но она координируется оперативным штабом. В его работе принимают участие сотрудники силовых структур, ряда жизненно важных предприятий Ачинска, а также представители МЧС, правоохранительных органов и медицинских учреждений.
— Александр Усс, российский политикРЕН ТВ 12:53
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