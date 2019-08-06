Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.

В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов

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