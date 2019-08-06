Происшествия
В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасовМилосердие.ru вчера в 11:07
Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
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МЧС готовится к эвакуации 16,5 тыс. человек после взрывов на арсенале в Красноярском крае
Коммерсантъвчера в 15:37
Администрация Ачинска официально обратилась к жителям города с просьбой готовиться к эвакуации
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Интерфаксвчера в 09:07
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