Происшествия

В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасовМилосердие.ru вчера в 11:07

Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
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