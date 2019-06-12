Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричестваРИА Новости 16:49

Электроснабжение в Абхазии восстановлено, сообщило РУП "Черноморэнерго". Ранее предприятие сообщило, что электричество отключено почти на всей территории страны из-за того, что в высоковольтную линию попала молния и сработала дифференциальная защита.
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В Абхазии восстановили подачу электричества

Повреждений нет, а электроснабжение по всей территории страны восстанавливается, указывало "Черноморэнерго". В частности, в столице Абхазии - в Сухуме не было света непродолжительное время. "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
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Газета.Ru13:39

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