Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричестваРИА Новости 16:49

Повреждений нет, а электроснабжение по всей территории страны восстанавливается, указывало "Черноморэнерго". В частности, в столице Абхазии - в Сухуме не было света непродолжительное время. "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
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Электроснабжение восстановлено в Абхазии после массовых отключений

Московский Комсомолец17:14

В Абхазии восстановили электроснабжение

Вести.Ru15:47

В Абхазии восстановили подачу электричества

РИА Новости16:49

Ремонтные бригады восстановили подачу электроэнергии в Абхазии

Эхо Москвы15:56

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РБК14:03

Абхазия осталась без света

Газета.Ru13:39

Практически вся Абхазия осталась без света

РЕН ТВ13:26
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