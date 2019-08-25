Политика
В Абхазии состоялись выборы президентаREGNUM вчера в 13:58
В 20:00 завершились выборы президента Абхазии. Голосование проходило на участках в республике и России (Москва и Черкесск). Пятидесятипроцентный порог явки преодолен.
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«Пока все вровень»: названы предварительные данные по выборам президента Абхазии
Новостной фронтвчера в 16:01
ЦИК: предварительные итоги выборов президента Абхазии объявят утром 26 августа
Sputnik Абхазиявчера в 14:21
Избиратели в Москве и Сухуме рассказали об ожиданиях от нового президента Абхазии
Кавказский узелвчера в 15:58
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Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты
HP Inc утверждает, что до конца октября дефицит процессоров Intel сохранится
Например, если мелкие производители ПК от дефицита процессоров страдали, теряя выручку и долю рынка, то крупные производители хоть и заработали меньше ожидаемого, смогли потеснить своих более мелких конкурентов, которым Intel отгружала продукцию по остаточному принципу.
Обновлено в 02:03
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске
В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге
Травмы различной степени тяжести получили 15 полицейских в результате столкновений с демонстрантами в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Футбол
Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»
Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
Среднемоторный суперкар Cadillac показали на рендерах
Художник вообразил безымянного Cadillac с дождевым светом, похожим на F1, и сверхширокой решеткой с тонкими светодиодными фарами в верхних углах, придавая автомобилю футуристический вид.
Обновлено в 02:16
Финансы
Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках
Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.
Обновлено 23 августа в 03:52
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено 24 августа в 08:22
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Обновлено в 01:35
Общество
В Великобритании закрасили посвященные Brexit граффити Бэнкси
Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр.
Обновлено в 01:59
Общество
В Красноярском крае за выходные потушили 55 лесных пожаров
Обновлено в 00:21
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено вчера в 13:01