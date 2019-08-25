Политика

В Абхазии состоялись выборы президентаREGNUM вчера в 13:58

В 20:00 завершились выборы президента Абхазии. Голосование проходило на участках в республике и России (Москва и Черкесск). Пятидесятипроцентный порог явки преодолен.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

«Пока все вровень»: названы предварительные данные по выборам президента Абхазии

Новостной фронтвчера в 16:01

ЦИК: предварительные итоги выборов президента Абхазии объявят утром 26 августа

Sputnik Абхазиявчера в 14:21

Избиратели в Москве и Сухуме рассказали об ожиданиях от нового президента Абхазии

Кавказский узелвчера в 15:58

Завершилось голосование на выборах президента Абхазии

Известиявчера в 13:30

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

РИА Новостивчера в 13:31

Протоколы с участков на выборах президента Абхазии будут поступать в ЦИК до утра

ТАССвчера в 18:38

Глава Абхазии рассказал о предварительных данных по выборам президента

RT на русскомвчера в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Обновлено в 00:54
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты

HP Inc утверждает, что до конца октября дефицит процессоров Intel сохранится

Например, если мелкие производители ПК от дефицита процессоров страдали, теряя выручку и долю рынка, то крупные производители хоть и заработали меньше ожидаемого, смогли потеснить своих более мелких конкурентов, которым Intel отгружала продукцию по остаточному принципу.
Обновлено в 02:03
Финансы

Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске

В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге

Травмы различной степени тяжести получили 15 полицейских в результате столкновений с демонстрантами в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель

"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Экономика

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

Обновлено в 01:22
Футбол

Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»

Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
Авто

Среднемоторный суперкар Cadillac показали на рендерах

Художник вообразил безымянного Cadillac с дождевым светом, похожим на F1, и сверхширокой решеткой с тонкими светодиодными фарами в верхних углах, придавая автомобилю футуристический вид.
Обновлено в 02:16
Политика

Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Обновлено в 00:20
Финансы

Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках

Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.
Обновлено 23 августа в 03:52
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено 24 августа в 08:22
Музыка

Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи

На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Обновлено в 01:35
Общество

В Великобритании закрасили посвященные Brexit граффити Бэнкси

Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр.
Обновлено в 01:59
Общество

В Красноярском крае за выходные потушили 55 лесных пожаров

Обновлено в 00:21
Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 02:31
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП

К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное