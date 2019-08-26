Политика
ЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президентаBFM.ru 05:12
Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава республики Рауль Хаджимба, набравший 23,85%, и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния (21,97%).
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Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Общество
Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 августа
Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине недели, в ночь на 29 августа температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до нуля.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Футбол
Гризманн о своем голе: «Видел, как Месси так делал на тренировке»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал свой второй гол, забитый «Бетису» (5:2) во втором туре Ла Лиги.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Технологии
На Урале испытают новую технологию по переработке радиоактивных отходов
В Свердловской области восемь миллионов рублей выделено на апробацию новой технологии по переработке жидких радиоактивных отходов.
Обновлено в 05:04
Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Обновлено в 05:47
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле
Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
Политика
Глава офиса Зеленского резко ответил на критику его отдыха в Сен-Тропе
Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет в Крыму
Истребители четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет "воздух — воздух", поразив условного противника на полигоне в Крыму.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Воспитанник киевского «Динамо» хочет играть за сборную России
Обновлено в 04:18
Политика
Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Обновлено в 05:10
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Установлена связь между диабетом и раком
Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
Обновлено вчера в 22:21