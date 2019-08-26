Политика
ИнтерфаксВ Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Накануне ЦИК за полчаса до закрытия избирательных участков объявил президентские выборы в Абхазии состоявшимися: на тот момент явка составила 56%. По абхазскому законодательству, явка на выборах президента должна быть не менее 50% избирателей.
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Происшествия
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе
На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Транспорт
30 августа полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД
Полностью перекроют съезд в связи с установкой П-образных, рамных, металлических опор над проезжей частью.
Ivbg.ru 08:21
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
В Лондоне полиция задержала почти 100 человек на карибском карнавале
Во время шествия были ранены 11 стражей порядка Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карибского карнавала в Ноттинг-Хилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Скотланд-ярда.
Аргументы и Факты 07:18
Политика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Политика
Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.
Вестник Кавказа 06:20
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Финансы
Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис
Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты.
Газета.Ru 07:15
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
КП - Сыктывкар 09:22
Футбол
Отец Ансу Фати: «„Реал“ предложил нам лучшие финансовые условия»
Бори Фати, отец 16-летнего форварда «Барселоны» Ансу Фати, который 25 августа дебютировал за основной состав каталонцев, признался, что у его сына были предложения от других испанских клубов.
Sport24.ru вчера в 23:10
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Футбол
ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов
Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.
ProstoProSport 09:24
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Политика
Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
Коммерсантъ 07:56
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Popcake 24 августа в 02:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко
Скандально известная журналистка и светская львица, 44-летняя Божена Рынска сделала сенсационное заявление на своей странице в фейсбуке: у нее будет ребенок от погибшего полгода назад мужа Игоря Малашенко.
Московский Комсомолец 10:01
Баскетбол
Сборная США разгромила Канаду в товарищеском матче
Ранее американцы обыграли австралийцев, а затем в ответном товарищеском матче уступили сборной Австралии, проиграв впервые за последние 13 лет.
Чемпионат 08:26
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45