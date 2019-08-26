Накануне ЦИК за полчаса до закрытия избирательных участков объявил президентские выборы в Абхазии состоявшимися: на тот момент явка составила 56%. По абхазскому законодательству, явка на выборах президента должна быть не менее 50% избирателей.

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

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