Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборовИнтерфакс 03:05
Накануне ЦИК за полчаса до закрытия избирательных участков объявил президентские выборы в Абхазии состоявшимися: на тот момент явка составила 56%. По абхазскому законодательству, явка на выборах президента должна быть не менее 50% избирателей.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Политика
Зубарев объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
Введение второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей грозит для США деформацией репутации, а для американских банков и компаний — многомиллиардными потерями, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.
Обновлено в 02:02
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
В Литве задержали российских пограничников
По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.
Обновлено в 03:45
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Виктории Бони женился
В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено в 03:01
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Технологии
Российская плавучая атомная электростанция отправилась на Чукотку
Обновлено 23 августа в 10:17
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Илья Авербух прокомментировал слухи о болезни Анастасии Заворотнюк
Представитель актрисы прокомментировал эти слухи, заявив, что Заворотнюк «пропала» из поля зрения фанатов из-за того, что посвятила себя материнству, а также занимается оформлением документов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье
Как нормализовать артериальное давление: 4 простых правила
Специалисты рассказали о четырех простых правилах, которые помогут улучшить состояние здоровья без применения лекарств.
Обновлено в 03:00
Технологии
Компания DarkMatter представила конкурс UAE Cybersecurity Research Award
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания DarkMatter Group, первый и единственный в регионе специалист по интегрированным цифровым и кибертрансформациям, представила инициативу UAE Cybersecurity Research Award (CRA), ориентированную на генерирование идей и концепций в сфере защиты умных городов по всему миру от будущих угроз кибербезопасности.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 03:34
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Политика
Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
Обновлено в 03:40
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля
В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
Обновлено в 03:28
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38