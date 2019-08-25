"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК. По словам собеседника агентства, на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от каждого кандидата в президенты, также в республику прибыли более 100 международных наблюдателей.

В Абхазии началось голосование на выборах президента страны

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