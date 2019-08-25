Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента республикиРИА Новости 01:09
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Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Космос
Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС
Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
Бывший игрок «Барселоны» Тельо отказался переезжать в Россию
Обновлено в 03:06
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Шоу-бизнес
47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса вышла замуж в тайне и пока не желает выносить свою личную жизнь и на всеобщее обсуждение и рассказывать о своем избраннике.
Обновлено в 09:37
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Политика
США договорились о торговом соглашении с Японией
После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Наука
Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких
Обновлено в 00:25
Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Обновлено в 10:24
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено 23 августа в 15:59
Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено вчера в 16:38
Единоборства
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Авто
ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33
Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Для печени сладкое может быть опаснее алкоголя
Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Политика
Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41