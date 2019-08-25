Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента республикиРИА Новости 01:09

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
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Явка на выборах президента Абхазии превысила 39%

РБК09:18

Граждане Абхазии в Сочи рассказали о своем отношении к выборам президента

Кавказский узел10:30

«Увидеть новую Абхазию»: как голосовали в Москве

Sputnik Абхазия11:03

Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила около 40%

РИА Новости08:38

В Абхазии проходят выборы президента

Коммерсантъ01:34

ЦИК Абхазии опровергла данные в соцсетях о голосовании на выборах президента

ТАСС09:10

Явка избирателей по Абхазии на 15.00 составила 39,14%

Евразия Daily09:51
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

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Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
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Космос

Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС

Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
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Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Бывший игрок «Барселоны» Тельо отказался переезжать в Россию

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Политика

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Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
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Актриса вышла замуж в тайне и пока не желает выносить свою личную жизнь и на всеобщее обсуждение и рассказывать о своем избраннике.
Обновлено в 09:37
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
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США договорились о торговом соглашении с Японией

После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
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Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких

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Культура

Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы

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Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
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Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая

В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено 23 августа в 15:59
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
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В страшном ДТП в Чувашии погиб прокурор Засвияжского района

Обновлено в 05:18
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Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку

В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
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Общество

Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников

Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
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Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator

Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
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Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.
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Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

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ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33

Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
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Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
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Обновлено в 07:41
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