В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

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