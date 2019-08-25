Политика
В Абхазии начались выборы президентаREGNUM 02:09
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики. Выборы проходят на избирательных участках в Абхазии и за ее пределами — в Москве и Черкесске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, 5 лет назад стеклил его балкон.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Хоккеисты «Динамо» победили «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Здоровье
Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги
В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Футбол
Словенец Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос»
Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:43
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Недвижимость
Казань стала лидером в России по росту цен на новое жилье
За год городские новостройки выросли в цене на треть Стоимость первичного жилья в столице Татарстана с августа 2018 года продорожала на 33%.
Обновлено в 03:02
Игры
Sniper Ghost Warrior Contracts – 20 минут геймплея в новом ролике
Разработчики представили на суд общественности 20 минутный ролик, чтобы подогреть интерес к своему детищу.
Обновлено в 06:10
Общество
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре
Обновлено в 06:24
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких
Обновлено в 00:25
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Актрисы «Игры престолов» отправились в совместное путешествие
Английская актриса Лина Хиди отправилась в отпуск вместе со своей коллегой по сериалу "Игра Престолов" голливудской актрисой Гвендолин Кристи.
Обновлено в 05:54
Кино
Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
Обновлено в 04:56
Происшествия
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Политика
Савченко заявила об украинизации России
В интервью телеканалу NewsOne депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что вскоре граждане РФ будут легко понимать украинский язык, поскольку российские телеканалы транслируют выступления украинских политических деятелей.
Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие
Израильские истребители вторглись в Ливан вслед за беспилотниками
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента с израильскими беспилотниками в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.
Обновлено в 05:23