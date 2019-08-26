Политика

В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с ХаджимбойРИА Новости вчера в 23:05

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство на выборах с 26,6%, свидетельствуют данные ЦИК со 150 из 154 избирательных участков. Оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) догоняет советника министра Олега Аршбу (24,9%), они борются за выход во второй тур.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Абхазии прогнозируют второй тур выборов

РЕН ТВвчера в 21:40

Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии

РБКвчера в 18:41

В Абхазии заявили о неизбежности второго тура президентских выборов

RT на русскомвчера в 19:15

Штаб кандидата в президенты Алхаса Квициния сообщил о его выходе во второй тур

Sputnik Абхазиявчера в 20:48

Три кандидата в президенты Абхазии набрали около 25% голосов

Интерфаксвчера в 17:12

Абхазия не определилась с президентом. Кандидаты прогнозируют второй тур

ТАССвчера в 21:06

Соперники Квицинии не подтверждают его выход во второй тур выборов

РИА Новостивчера в 21:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский автомобильный энтузиаст создал уникальный вездеход, дав ему название «Малыш».
Обновлено в 00:09
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Норвегия проведет проверку Севморпути

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП

Одна из машин, в результате столкновения, пробила ограждение и столкнула в реку пешехода.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

В Госдуме поддержали идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв поддержал необходимость уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии при охране общественного порядка.
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье

Минздрав Прикамья ответил врачам, которые заявили о забастовке из-за низкой зарплаты

Ранее недовольные медики заявили о том, что планируют забастовку из-за того, что мало получают.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

В Британии уничтожили граффити Бэнкси о Brexit

Обновлено вчера в 20:54
Политика

После поцелуя Трампа с Брижит Макрон его жена поцеловала Трюдо

Внимание СМИ привлек обмен поцелуями на саммите G7 между главой американского государства Дональдом Трампом, супругой президента Франции Брижит Макрон, а также женой президента США Меланьей Трамп и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя

Обновлено вчера в 21:10
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Происшествия

Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Гаджеты

«Экран-водопад» смартфона Vivo Nex 3 покрывает 99,6% площади лицевой панели

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал характеристики грядущего смартфона Vivo Nex 3, который будет оснащен дисплеем с сильно загнутыми по бокам сторонами — так называемым «экраном-водопадом».
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Политика

Досрочное голосование стартовало на выборах губернатора Забайкалья

Досрочное голосование для фермеров, чабанов, военных и жителей труднодоступных сёл началось на выборах губернатора Забайкальского края, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на члена краевого избиркома Владимира Дмитриева.
Обновлено в 00:28
Общество

Новосибирский зоопарк изменил график работы

Информация об изменении режима работы появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты

Redmi назвала новый ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition

Баннер подтверждает, что эта модель получила название RedmiBook 14 Enhanced Edition.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Культура

Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли

Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты

Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено вчера в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное