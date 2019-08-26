Политика
В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с ХаджимбойРИА Новости вчера в 23:05
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство на выборах с 26,6%, свидетельствуют данные ЦИК со 150 из 154 избирательных участков. Оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) догоняет советника министра Олега Аршбу (24,9%), они борются за выход во второй тур.
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Штаб кандидата в президенты Алхаса Квициния сообщил о его выходе во второй тур
Sputnik Абхазиявчера в 20:48
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