Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»ТАСС 15:22

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
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АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

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АСВ: Почти 98% кредитов банка «Югра» пошли на бизнес владельца

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В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

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Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

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АСВ в банке «Югра» столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

Интерфакс11:50

АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»

РБК11:46
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Общество

В России проходят акции против строительства храмов в скверах и парках

Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков религиозными учреждениями начались в других городах России.
Обновлено в 09:44
Общество

Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Общество

Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей

Наркоскандал с участием депутата петербургского ЗакСа Резника получил широкую огласку в Петербурге.
Обновлено в 08:08
Авто

Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам

Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
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Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
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Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Общество

Назвали «аномальные» регионы, голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе»

Обновлено в 01:59
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
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Теннис

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Обновлено в 08:32
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Наука

Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

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Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Обновлено в 07:53
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера

Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
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Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

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Политика

Луценко: Зеленский все же сможет распустить Раду

По Конституции Украины, президент имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не сформирована в течение месяца.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
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В Японии стартовали продажи новой Toyota Supra

В Японии стартовали продажи нового поколения спорткупе Toyota Supra серии А90.
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Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
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Алексей Хотин
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Югра
Банк
Российский частный банк. Полное наименование - Публичное акционерное общество банк «Югра». Штаб-квартира - в Москве. По размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у «Югры» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
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