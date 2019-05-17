В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»ТАСС 15:22

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

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