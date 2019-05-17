Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»ТАСС 15:22
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
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Общество
В России проходят акции против строительства храмов в скверах и парках
Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков религиозными учреждениями начались в других городах России.
Обновлено в 09:44
Общество
Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Общество
Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей
Наркоскандал с участием депутата петербургского ЗакСа Резника получил широкую огласку в Петербурге.
Обновлено в 08:08
Авто
Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам
Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Теннис
Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме
Обновлено в 08:32
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Наука
Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Обновлено в 07:53
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера
Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Обновлено в 11:28
Политика
Луценко: Зеленский все же сможет распустить Раду
По Конституции Украины, президент имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не сформирована в течение месяца.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Авто
В Японии стартовали продажи новой Toyota Supra
В Японии стартовали продажи нового поколения спорткупе Toyota Supra серии А90.
Обновлено в 08:15
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15