Футбол
Гранит Джака
|25′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
|46′
Александр Ляказетт
|55′
|56′
Сайрус Кристи
Тимоти Фосу-Менса
|61′
Андре Шюррле
Абубакар Камара
|61′
Ибраима Сиссе
Жан Микаэль Сери
|69′
Абубакар Камара
Александр Ляказетт
Аарон Рэмзи
|75′
|76′
Тимоти Фосу-Менса
Аарон Рэмзи
|79′
Алекс Ивоби
Букайо Сака
|83′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|83′
|60%
|Владение мячом
|40%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|12
|7
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
19
Лено
11
Торрейра
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
29
Гендузи
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
8
Рэмзи
87
Сака
25
Рико
4
Одои
20
Ле Маршан
13
Рим
21
Фосу-Менса
10
Кэрни
24
Сери
23
Брайен
3
Сессеньон
9
Митрович
47
Камара
Фулхэм
Расстановка 3‑4‑3
«Арсенал» на своем поле переиграл «Фулхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии. В игре принял участие 17-летний полузащитник канониров Букайо Сака. Хавбек стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в английской Премьер-лиге.
Матч ТВвчера в 18:07
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