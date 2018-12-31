Футбол

В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения
Матч ТВ
вчера в 18:07

Арсенал — Фулхэм
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
25′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
46′
Александр Ляказетт
55′
56′
Сайрус Кристи
Тимоти Фосу-Менса
61′
Андре Шюррле
Абубакар Камара
61′
Ибраима Сиссе
Жан Микаэль Сери
69′
Абубакар Камара
Александр Ляказетт
Аарон Рэмзи
75′
76′
Тимоти Фосу-Менса
Аарон Рэмзи
79′
Алекс Ивоби
Букайо Сака
83′
Пьер-Эмерик Обамеянг
83′
«Арсенал» на своем поле переиграл «Фулхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии. В игре принял участие 17-летний полузащитник канониров Букайо Сака. Хавбек стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в английской Премьер-лиге.
Матч ТВвчера в 18:07

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Полузащитник «Арсенала» стал первым футболистом 2001 года рождения, который сыграл в АПЛ

RT на русском03:34

Впервые в АПЛ сыграл игрок 2001 года рождения

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Форвард «Арсенала» Сака – первый игрок 2001 года рождения, сыгравший в АПЛ

Sports.ru03:59

В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения

Матч ТВвчера в 18:07

В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения

Sportbox.RUвчера в 18:07

В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения

Sport24.ruвчера в 17:53
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
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