Футбол

В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения
Матч ТВ
вчера в 18:07

Арсенал — Фулхэм
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
25′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
46′
Александр Ляказетт
55′
56′
Сайрус Кристи
Тимоти Фосу-Менса
61′
Андре Шюррле
Абубакар Камара
61′
Ибраима Сиссе
Жан Микаэль Сери
69′
Абубакар Камара
Александр Ляказетт
Аарон Рэмзи
75′
76′
Тимоти Фосу-Менса
Аарон Рэмзи
79′
Алекс Ивоби
Букайо Сака
83′
Пьер-Эмерик Обамеянг
83′
«Арсенал» на своем поле переиграл «Фулхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии. В игре принял участие 17-летний полузащитник канониров Букайо Сака. Хавбек стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в английской Премьер-лиге.
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