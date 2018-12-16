После победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в английской Премьер-лиге не осталось команд, которые не обыгрывал главный тренер красных Юрген Клопп. За время руководства «Ливерпулем» Клопп встречался с 26-ю клубами АПЛ, и теперь над всеми ними у него есть как минимум по одной победе.

Sport24.ru вчера в 14:25