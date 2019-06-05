Футбол

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионовSport24.ru 13:05

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Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
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Клубы АПЛ будут показывать повторы VAR на стадионах

Матч ТВ15:40

Все клубы премьер-лиги, кроме «МЮ» и «Ливерпуля», будут показывать моменты с ВАР на экранах стадионов

Спорт-Экспресс15:36

В АПЛ повторы ВАР можно будет смотреть на табло стадионов

Евро-футбол.ру14:37

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов

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VAR появится на больших экранах в АПЛ

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