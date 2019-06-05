В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионовSport24.ru 13:05

Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов

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