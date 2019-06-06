Футбол

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионовSport24.ru вчера в 13:05

Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не будут показывать ВАР на своих стадионах

Sport24.ru02:08

На домашних матчах «Ливерпуля» и «МЮ» не будут показывать VAR. На «Энфилде» и «Олд Траффорд» нет больших экранов

Sports.ru01:24

В Англии будут показывать видеоповторы на стадионах

Газета.Ruвчера в 20:18

Клубы АПЛ будут показывать повторы VAR на стадионах

Матч ТВвчера в 15:40

Все клубы премьер-лиги, кроме «МЮ» и «Ливерпуля», будут показывать моменты с ВАР на экранах стадионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

В АПЛ повторы ВАР можно будет смотреть на табло стадионов

Евро-футбол.рувчера в 14:37

VAR появится на больших экранах в АПЛ

Спорт день за днемвчера в 13:56
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Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено вчера в 21:40
Кино

Джулия Робертс рассказала о трагичном финале фильма «Красотка»

Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в романтической киноленте «Красотка», сообщила о том, что в изначальном сценарии финал был достаточно трагичным.
Обновлено в 00:00
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено вчера в 11:18
Здоровье

Ученые предупредили о смертельной опасности яиц

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Происшествия

При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Здоровье

Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов

Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.
Обновлено вчера в 22:30
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Общество

Почему россияне боятся потерять работу

Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Племянница Ротару сломала обе руки

Племянница певицы Софии Ротару сломала обе руки в Барселоне.
Обновлено в 00:37
Политика

Эксперт: Турция может закрыть для кораблей США проход в Черное море

Например, Анкара может закрыть для американских кораблей проход в Черное море.
Обновлено в 01:47
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Авто

Mercedes-Benz раскрыл тизер нового кроссовера GLB-Class

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz разместил на своей странице в соцсети тизер обновленной модели GLB-Class.
Обновлено в 01:44
Футбол

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

Нападающий Лука Йович прокомментировал переход в «Реал».
Обновлено вчера в 16:05
Наука

Палеогенетики расшифровали ДНК древних народов Сибири

Обновлено вчера в 23:24
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