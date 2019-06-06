Футбол

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионовSport24.ru вчера в 13:05

Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не будут показывать ВАР на своих стадионах

Sport24.ru02:08

На домашних матчах «Ливерпуля» и «МЮ» не будут показывать VAR. На «Энфилде» и «Олд Траффорд» нет больших экранов

Sports.ru01:24

VAR появится на больших экранах в АПЛ

Спорт день за днемвчера в 13:56

Клубы АПЛ будут показывать повторы VAR на стадионах

Матч ТВвчера в 15:40

Все клубы премьер-лиги, кроме «МЮ» и «Ливерпуля», будут показывать моменты с ВАР на экранах стадионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

В АПЛ повторы ВАР можно будет смотреть на табло стадионов

Евро-футбол.рувчера в 14:37

В Англии будут показывать видеоповторы на стадионах

Газета.Ruвчера в 20:18
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Происшествия

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Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
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Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Политика

Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев

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Общество

В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

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В КНДР продолжает работать ядерный комплекс по обогащению урана

В Северной Корее продолжает работать завод по производству урана на главном ядерном полигоне в Йонбене.
Обновлено в 03:14
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Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

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Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

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