Футбол

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионовSport24.ru вчера в 13:05

Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не будут показывать ВАР на своих стадионах

Sport24.ru02:08

VAR появится на больших экранах в АПЛ

Спорт день за днемвчера в 13:56

В Англии будут показывать видеоповторы на стадионах

Газета.Ruвчера в 20:18

Клубы АПЛ будут показывать повторы VAR на стадионах

Матч ТВвчера в 15:40

Все клубы премьер-лиги, кроме «МЮ» и «Ливерпуля», будут показывать моменты с ВАР на экранах стадионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

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Евро-футбол.рувчера в 14:37

На домашних матчах «Ливерпуля» и «МЮ» не будут показывать VAR. На «Энфилде» и «Олд Траффорд» нет больших экранов

Sports.ru01:24
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