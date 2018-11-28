Экономика

АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
Коммерсантъ
05:06

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Коммерсантъ05:06
Владимир Евтушенков
Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего.
— Владимир Евтушенков, российский предпринимательРБК 08:13
с чего всё началось

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
Ведомости08:20

Подробнее о событии

АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года

Комсомольская правда08:57

Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира»

РБК09:39

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

News.ru09:06

«Ведомости»: покупателем доли «Системы» в «Детском мире» может стать Михаил Гуцериев

ТАСС09:05

«Детский мир» готов к продаже

Коммерсантъ07:19

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

Ведомости08:20

Акции АФК «Система» выросли на 7,3% на новостях о дивидендах и продаже «Детского мира»

Интерфакс05:49
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Экономика

Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году

Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.
Обновлено в 09:16
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 09:17
Экономика

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 09:44
Энергетика

Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:30
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 09:20
Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 09:38
Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено в 09:14
Экономика

Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.
Обновлено в 09:08
Экономика

Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков

В новой версия Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место.
Обновлено в 09:30
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 09:44
Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12%

За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.
Обновлено в 09:41
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:24
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 08:44
Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 09:13
Экономика

Белоусов сообщил о готовности около 20 проектов на 1 триллион рублей

Часть компаний из списка помощника президента уже решили направлять свои сверхприбыли не на дивиденды, а на инвестиции, сообщил Белоусов.
Обновлено в 09:33
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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