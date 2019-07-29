Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницуВедомости вчера в 17:35
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".Интерфаксвчера в 17:04
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