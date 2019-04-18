Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина ЦывинаРоссийская газета 06:03

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу Цывиной, актрису Ксению Хаирову.
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Ксения Хаирова
Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна.
— Ксения Хаирова, актрисаКомсомольская правда 05:00

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