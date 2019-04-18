Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина ЦывинаРоссийская газета 06:03
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу Цывиной, актрису Ксению Хаирову.
Читать в источнике
Оценить115
Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика
Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем
Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает Владимира Путина врагом.
Обновлено в 03:34
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Политика
Украинский суд не признал крушение Ил-76 в Донбассе следствием «агрессии России»
Мелитопольский городской районный суд Запорожской области не стал удовлетворять заявление вдовы украинского военного, просившей признать, что ее муж погиб при крушения военного самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году из-за «агрессии России» против Украины.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Экономика
России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций
Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский поддержал легализацию марихуаны и проституции на Украине
Бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
«У нас тандем»: Алсу рассказала, что ее объединяет с мужем
Как утверждают некоторые источники, Алсу разводится с мужем.
Обновлено в 06:55
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Кино
Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов»
Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.
Обновлено в 02:38
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Авто
Lincoln представил свой самый маленький кроссовер Corsair
В рамках автосалона американская компания представила свой самый маленький SUV — Corsair. Новый Lincoln Corsair сменит в модельном ряду MKC.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.
Обновлено в 06:46