В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина ЦывинаРоссийская газета 06:03

Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна.

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу Цывиной, актрису Ксению Хаирову.

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Общество «Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Армия и оружие В Сирии восстанавливают промышленные предприятия В сирийском Алеппо после освобождения от боевиков идёт масштабное восстановление промышленных предприятий.

Политика Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).

Гаджеты Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.

Кино Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.

Авто Названы победители World Car Awards 2019 года Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.

Экономика Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка "Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - говорится в документе.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Экономика Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России "Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.

Происшествия Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».

Авто Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка» К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.

Происшествия Для лечения Быкова в Уфу вылетели врачи из госпиталя Бурденко Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель Новой газеты и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова — Алексей Венедиктов (@ aavst) 18 апреля 2019 г. 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в больницу Уфы, куда он прилетел, чтобы провести лекцию.

Культура Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.

Общество Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.

Общество В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Экономика Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.

Происшествия Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.

Армия и оружие Правительственные войска САР предотвратили очередную химатаку боевиков На днях в окрестностях Идлибской зоны деэскалации был обнаружен склад с опасными веществами.

Армия и оружие Директор ФСБ рассказал о возвращении в Европу 1,5 тыс. боевиков В Евросоюз с Ближнего Востока приехали 1,5 тыс. боевиков, чтобы продолжить террористическую деятельность, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму.

Политика В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.