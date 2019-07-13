Экономика
В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплатаРИА Пензенской области 10:02
В 2020 году в России могут увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей. Проект данного приказа министерства труда и соцзащиты РФ ждет общественное обсуждение. Если документ подпишут, то он затронет почти 4 млн работников.
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с чего всё началось
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.Российская газетавчера в 20:15
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