Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.

с чего всё началось

В 2020 году в России могут увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей. Проект данного приказа министерства труда и соцзащиты РФ ждет общественное обсуждение. Если документ подпишут, то он затронет почти 4 млн работников.

В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата

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