Экономика

В 2019 году зарплата россиян вырастетОбщественная электронная газета 01:23

В 2019 году зарплата россиян вырастет по меньшей мере на четыре процента. Со ссылкой на прогноз экспертов Финансового университета при правительстве России такую информацию озвучивает «Российская газета».
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с чего всё началось

Финансисты дали прогноз по росту зарплат на два года

В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.
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Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
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