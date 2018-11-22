Экономика
В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4–11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий».
Известиявчера в 16:58
с чего всё началось
В 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для «Известий». Речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится.Известиявчера в 16:02
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Экономика
Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года.
Обновлено в 06:36
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 06:37
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 06:22
Экономика
ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны
Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.
Обновлено в 06:27
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 74,8 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 34,35 копейки — до 74,8048 рубля, курс доллара уменьшился на 34,18 копейки — до 65,6067 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 06:24
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года
Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.
Обновлено в 05:31
Энергетика
Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 06:37
Недвижимость
В Москве за октябрь купили рекордное число новых квартир
Отмечается, что зафиксированное по договорам долевого участия число сделок с новостройками в столице России выросло по отношению к сентябрю 2018 года на 18% и составило 8,3 тыс. Следует отметить, что данный показатель на 58% выше значения за октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:31
Экономика
«Юлмарт» запустил конкурента Avito
Интернет-магазин «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сейчас он работает как подраздел основного сайта продавца, рассказал РБК представитель компании.
Обновлено в 06:24
Экономика
Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити».
Обновлено в 04:39
Экономика
Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет
Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.
Обновлено в 06:30
Экономика
В Москве снизился размер прожиточного минимума
Для пенсионеров величина прожиточного минимум в II квартале составила 11 тыс. 505 руб. (снижение к уровню II квартала на 104 руб.) и для детей - 13 тыс. 938 рублей, что ниже уровня II квартала на 391 руб. В документе отмечается, что до установления величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года для расчета социальных выплат будет учитываться размер прожиточного минимума за II квартал.
Обновлено в 06:01
Экономика
Карты «Мир» заработают в Турции
Центробанк ведет переговоры с баками Турции о работе российских карт "Мир" в этой стране.
Обновлено в 06:36