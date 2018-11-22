В 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для «Известий». Речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится.

с чего всё началось

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4–11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий».

В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%

Экономика Экономика Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.

Экономика Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год Базовый прогноз Минэкономразвития России предусматривает рост ВВП по итогам 2018 г. на 1,8%, в 2019 г. – 1,3%, в 2020 г. – 2%.

Финансы Финансы Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четверга Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Энергетика Энергетика Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

Экономика Экономика «Злостных неплательщиков» за ЖКХ в России стало больше на 20% Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что в третьем квартале 2018 года количество потенциальных банкротов среди граждан России достигло 3,6 млн.

Экономика Экономика Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.

Экономика Экономика Выжившие. Какие компании избежали падения при обрушении рынка Barclays Capital включил Alexion Pharmaceuticals в список топ-34 наиболее предпочитаемых компаний; банк советует покупать акции производителя лекарств.

Экономика Экономика Верховный суд отклонил надзорную жалобу НМТП по спору с ФАС Верховный суд (ВС) России отклонил надзорную жалобу «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) на определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, сообщает «РИА Новости».

Экономика Экономика Эмиссия карт «Мир» превысила 48 млн Эмиссия карт "Мир" на текущий момент превысила 48 млн, или 17% от общего объема эмиссии, а доля операций по картам достигла 13%.

Экономика Экономика Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB Фонды обвиняют банк в том, что он сыграл "центральную роль" в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Экономика Экономика Мосбиржа ожидает прихода китайских инвесторов на рынок акций России Китайские инвесторы по мере ознакомления с реалиями и преимуществами России вскоре придут на российский фондовый рынок и будут все более активно вкладывать капитал в российские ценные бумаги.

Экономика Экономика Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10% Рост тарифов на услуги связи в 2019 году может не ограничиться десятью процентами. В этом уверены представители отрасли.

Экономика Экономика Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды Ущерб российских сельхозпредприятий от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Экономика Экономика Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги» Центробанк в ответ пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, их название, адрес и телефон.