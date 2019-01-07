Финансы

В 2019 году российские банки ограничат выдачу потребительских кредитов
RuNews24.ru
05:45

Эксперты Центробанка сообщили о своих намерениях ввести ограничения в выдаче потребительских кредитов, в связи с тем, что в последние годы значительно снизились реальные доходы населения.
RuNews24.ru05:45

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«Сегодня даем всем!» Россияне берут кредиты массово и без оглядки и стройными рядами маршируют в «долговую яму». Банки им потакают

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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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