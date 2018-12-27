Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.

Правительство подсчитало, что в следующем году будут повышены пенсии более чем 30 млн россиян. В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей. При этом власти обещают, что уже с 28 декабря граждане начнут получать повышенную январскую пенсию.

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

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