Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиянГазета.Ru09:56
Правительство подсчитало, что в следующем году будут повышены пенсии более чем 30 млн россиян. В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей. При этом власти обещают, что уже с 28 декабря граждане начнут получать повышенную январскую пенсию.
Газета.Ru09:56
Оценить
279 человек отреагировали
Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикRambler News Service 08:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В правительстве рассказали про скорость «Авангарда»
Накануне Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком из ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 10:14
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Экономика
В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах
Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в аэропортах страны.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Outlander в России
Компания Mitsubishi приняла решение отозвать в России 4950 внедорожников Outlander.
Обновлено в 07:40
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Общество
Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке
Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Обновлено в 09:28
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Петербурге строители метро объявили забастовку на строящейся станции
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Политика
Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
Обновлено в 09:38
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Политика
Буту предлагали рассказать о коррупции в России в обмен на защиту
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Футбол
Информацию о матче Кокорина и Мамаева в «Бутырке» назвали «уткой»
Как стало известно в четверг, 27 декабря, анонсированный ранее футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева не состоится и даже не планировался.
Обновлено в 02:54
Футбол
Болельщик «Интера» скончался после наезда фургона фанатов «Наполи»
Как сообщает Calciomercato.com 35-летний фанат Интера был сбит фургоном, в котором находились болельщики Наполи, направляющиеся на матч за час до начала игры.
Обновлено в 05:21
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика
Грузинская церковь в январе выскажет мнение по ситуации вокруг УПЦ
Грузинская церковь ожидает развития на Украине событий по вопросу предоставления автокефалии, озвучит свою позицию в январе, на очередном заседании Священного синода, заявил журналистам владыка Петр.
Обновлено в 06:49