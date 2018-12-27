Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.

Правительство подсчитало, что в следующем году будут повышены пенсии более чем 30 млн россиян. В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей. При этом власти обещают, что уже с 28 декабря граждане начнут получать повышенную январскую пенсию.

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.

Финансы Финансы Греф ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году Согласно прогнозу Сбербанка, кредитные и депозитные ставки вырастут в начале года, но в течение 2019-го они опять опустятся до текущего уровня.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,1 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд и на 21 декабря составили $466 млрд против $464,9 млрд на 14 декабря.

Финансы Финансы ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.

Экономика Экономика Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.

Финансы Финансы Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.

Финансы Финансы Доллар подорожал на 80 копеек, евро – почти на 1,5 рубля К 18.10 мск курс доллара вырос на 80 коп. к закрытию среды и достиг 69,5 руб. Евро к этому времени подорожал на 1,4 руб. и стоил 79,4 руб. Российская валюта была особенно дешева в среду: доллар достигал 69,43 руб. (максимум с 12 сентября), евро – 79,04 руб. (максимум с 18 сентября).

Энергетика Энергетика Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России Учитывая, что снижение произойдет не сразу, а будет идти постепенно, из годового уровня нефтедобычи России, по словам Новака, это может вычесть от трех миллионов до пяти миллионов тонн.

Экономика Экономика Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» закладывает цену нефти на 2019 год в размере $50 "Газпром нефть" закладывает цену нефти на 2019 год в размере $50 за баррель, но тестировал инвестпрограмму и бизнес-план и при более низких ценах.

Экономика Экономика Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.

Финансы Финансы Украина получила почти €350 млн кредита под гарантии Всемирного банка Министерство финансов Украины в четверг получило €349,3 млн, предоставленные Deutsche Bank под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка).

Экономика Экономика «Коммерсантъ»: цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии В Минстрое России считают, что предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.

Экономика Экономика Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».