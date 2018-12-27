Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
Газета.Ru
09:56

Правительство подсчитало, что в следующем году будут повышены пенсии более чем 30 млн россиян. В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей. При этом власти обещают, что уже с 28 декабря граждане начнут получать повышенную январскую пенсию.
Газета.Ru09:56
Татьяна Голикова
Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикRambler News Service 08:27

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Татьяна Голикова
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Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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