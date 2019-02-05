В 2019 году эксперты прогнозируют рост выдачи ипотеки на 10%Саминвестор вчера в 11:29

Сегодня, 6 февраля 2019 года, руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, рассказал, что не ждёт падения ипотечного рынка по многим причин, но рост выдачи кредитов замедлится до 10% с 50% в 2018 году.

В 2019 году эксперты прогнозируют рост выдачи ипотеки на 10%

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