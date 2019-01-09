Экономика
В 2019 году эксперты прогнозируют рост безработицы
В 2019 году эксперты прогнозируют рост безработицыРИА Оренбуржье03:03
По прогнозам аналитиков, в 2019 году количество официально зарегистрированных безработных в России вырастет с 4,7% до 4,9%. Такой рост безработицы специалисты не считают критическим. Сейчас количество официально безработных граждан в стране составляет 3,6 миллиона человек.
РИА Оренбуржье03:03
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с чего всё началось
Уровень безработицы может подрасти с ожидаемых 4,7% в 2018 году до 4,9% в 2019-м, говорится в макропрогнозе ИНП РАН (есть в распоряжении «Известий»). Численность безработных вырастет с нынешних 3,6 млн до 3,8 млн, а занятых — сократится с 72,5 до 72,4 млн человек.Известиявчера в 16:02
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