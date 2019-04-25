Экономика
В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларовРИА Новости 06:24
Рособоронэкспорт в текущем году поставил оружие за рубеж на сумму 4,9 миллиардов долларов, получил за это средства на сумму 4,6 миллиардов долларов, подписаны контракты на 5,2 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
Обновлено в 03:40
Политика
The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборах
Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
Обновлено в 06:43
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях СССР
Украина вышла из соглашения со странами СНГ о неразглашении межгосударственных секретов в области изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 06:44
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн
Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.
Обновлено в 07:56
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Политика
Путин остался доволен переговорами с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:50
Политика
Литва призвала ужесточить санкции против России
Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
Обновлено в 07:34
Экономика
Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селе
Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Происшествия
Здание Арбитражного суда Москвы эвакуировано из-за угрозы взрыва
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Финансы
Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Вера Алдонина спела песню в память о своей маме Юлии Началовой
Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис своего Instagram опубликовала отрывки с концерта, который прошел в школе у дочери Юлии Началовой Веры.
Обновлено в 07:17
Транспорт
ГИБДД усложнит получение водительских прав
Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Палеонтологи заключили, что это – самый ранний представитель плавающих членистоногих со времени исчезновения морских скорпионов 250 миллионов лет назад, сообщает Science Advanced.
Обновлено в 02:43
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15