Экономика
В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларовКапитал страны 14:47
Александр Михеев, являющийся главой Рособоронэкспорта, сообщил о том, что за первый квартал текущего года его ведомство продало техники и вооружения на $4,9 млрд из которых уже получено $4,6 млрд, сообщают «РИА новости».
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Политика
Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин поручил МИД продумать формат возможного визита Эрдогана в Россию
Российский лидер Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю открытия Соборной мечети в Крыму.
Обновлено в 12:52
Интернет
Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей
Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Энергетика
«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»
«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC.
Обновлено в 06:54
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Баскетбол
Леброн и «Лейкерс» лидируют по продажам маек
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта
Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке в день Пасхи может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем сейчас числится по официальным подсчетам.
Обновлено в 13:11
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Продемонстрированы макеты нового смартфона iPhone 11 от Apple
Сотрудники японского сайта Macotakara купили в интернет-магазине Alibaba макеты нового смартфона iPhone 11 от корпорации Apple.
Обновлено в 13:04
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра», Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Кино
Стали известны некоторые призы ММКФ
Обновлено в 06:20
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Футбол
Кононов: «Арсенал» просто сегодня сыграл лучше, чем мы
Обновлено в 15:36
Происшествия
Задержан экс-глава головного предприятия Роскосмоса
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 24 апреля задержали бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:50
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России провела второй матч против соперников из Латвии в матче Еврочелленджа.
Обновлено в 15:18
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Футбол
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29