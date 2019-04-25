Экономика

В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларовКапитал страны 14:47

Александр Михеев, являющийся главой Рособоронэкспорта, сообщил о том, что за первый квартал текущего года его ведомство продало техники и вооружения на $4,9 млрд из которых уже получено $4,6 млрд, сообщают «РИА новости».
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С начала года «Рособоронэкспорт» заключил контрактов на 5 миллиардов долларов

Вести.Ru07:26

«Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд

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Россия в этом году подписала оружейные контракты на сумму $5,2 млрд

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ТАСС06:29

В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларов

РИА Новости06:24

Рособоронэкспорт с начала года продал оружия на 4,6 млрд долларов

Реальное время06:39

Глава «Рособоронэкспорта»: мы продали в 2019 году оружия на $4,6 млрд

REGNUM06:51
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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