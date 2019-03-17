Экономика

В 2018 году жители планеты совершили 1,4 млрд поездокКоммерсантъ 03:14

В 2018 году жители планеты совершили 1,4 млрд поездок Рынок туризма в 2018 году продолжал расти и становиться все более цифровым.
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В 2018 году жители планеты совершили 1,4 млрд поездок

В 2018 году жители планеты совершили 1,4 млрд поездок Рынок туризма в 2018 году продолжал расти и становиться все более цифровым. В некоторых регионах, в том числе в Западной Европе и Северной Америке, онлайн-продажи уже превысили традиционные.
Коммерсантъ03:14

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В 2018 году жители планеты совершили 1,4 млрд поездок

Коммерсантъ03:14

Жители планеты совершили в 2018 году более 1,4 млрд путешествий

ФАН12:13

Жители планеты совершили в 2018 году 1,4 млрд поездок

Народные новости08:44

Подсчитано общее число туристических поездок землян за год

Life.ru07:18

Выездной туризм из России снизился за пять лет на 21%

АБН06:01

Жители планеты совершили в 2018 году более 1,4 млрд путешествий

Известия18:30

В России увеличился выездной туризм

ИА СИА-Пресс03:57
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Происшествия

В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ

В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Политика

Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе

В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено в 14:41
Общество

Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.
Обновлено в 19:40
Политика

Мадуро призвал всех министров Венесуэлы уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал правительство республики в полном составе уйти в отставку с целью проведения реструктуризации в Кабмине.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян

ИА «Ореанда-Новости» В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле

В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.
Обновлено в 14:05
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Армия и оружие

WSJ: США могут оставить в Сирии около тысячи военных

Власти США могут оставить в Сирии около тысячи военных, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:37
Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым Украине «без торгов и договоренностей»

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено в 11:45
Политика

Савченко высказалась о президентской гонке на Украине

Обновлено в 14:03
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры

Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Афганистан получит нелегитимно отремонтированные Словакией Ми-17В-5

Словацкая компания LOTN нелегитимно провела ремонт вертолета Ми-17В-5 для Кабула, разработчик машины холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) снимает с себя ответственность за их безопасную эксплуатацию в Афганистане, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Австралии обыскали дом сестры обвиняемого в теракте в Новой Зеландии

Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве в связи с терактами в двух мечетях в Новой Зеландии, сообщает телеканал 9 news.
Обновлено в 19:13
Политика

Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России

Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции.
Обновлено в 19:58
Происшествия

ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»

ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Обновлено в 13:44
Энергетика

Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить

Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".
Обновлено в 19:53
Происшествия

Основатель компании «Расцветай» выпал из окна в Новосибирске

Обновлено в 18:15
Происшествия

Отмечены явные сходства крушений двух Boeing 737 MAX

Обновлено в 18:34
Армия и оружие

ВКС России получили с 2012 года более 1 тыс. самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов.
Обновлено в 18:37
Космос

Крупный астероид пролетит мимо Земли

Массивный астероид EA2 приближается к Земле, он пролетит мимо на расстоянии около 305 тысяч километров, то есть ближе, чем Луна, сообщается на сайте НАСА.
Обновлено в 20:13
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России

По итогам 20-го тура чемпионата России «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В ДРК при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека

Обновлено в 20:14
Технологии

В России разработали сканеры для обнаружения оружия и наркотиков

Обновлено в 06:57
Здоровье

Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Общество

Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна

«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Политика

Протестующие в Белграде блокируют дворец и требуют выхода Вучича

В Белграде протестующие пытаются заблокировать президентский дворец, чтобы не выпустить оттуда главу Сербии - Александара Вучича.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»

К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
Обновлено в 11:47
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