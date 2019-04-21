Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублейТАСС 02:39
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65. Впервые за 12 лет по присужденным к выплате суммам СМИ опередили граждан и юридических лиц, к которым также подаются иски о защите чести и достоинства.
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Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
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Политика
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Армия и оружие
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Скорпион День сложится продуктивно и удачно, если вы не будете пренебрегать помощью окружающих.
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Пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках
Местные жители рассказали, что пьяный мужчина, ударил мальчика, и скрылся на такси до прибытия полицейских.
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Обновлено в 03:42
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
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В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов
Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено вчера в 14:41
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
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Футбол
Александр Лаказетт: «„Арсенал“ становится лучше с каждым месяцем»
Французский нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт рассказал о целях команды на остаток текущего сезона в чемпионате Англии.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
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Шоу-бизнес
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Политика
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Футбол
«Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в ФНЛ
«Сочи» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 32-го тура ФНЛ со счетом 2:1.В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.
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В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Авто
Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si
На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
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