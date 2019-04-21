Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублейТАСС 02:39

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65. Впервые за 12 лет по присужденным к выплате суммам СМИ опередили граждан и юридических лиц, к которым также подаются иски о защите чести и достоинства.
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В 2018 году СМИ оштрафовали на 126 млн рублей

Метагазета04:03

В РФ в прошлом году к СМИ были поданы иски почти на семь миллиардов

Аргументы и Факты03:56

В России за 2018 год к СМИ подано исков на 6,8 млрд рублей

Znak.com02:46

Сумма исков к СМИ за год резко увеличилась

News.ru03:23

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

ТАСС02:39
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Политика

Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине

В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
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Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Первые нарушения были зафиксированы в Киевской и Хмельницкой областях.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Японии автобус наехал на толпу пешеходов

Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани

Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Число жертв взрывов в Шри-Ланке достигло 160

Обновлено в 03:11
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество

Гороскоп на 21 апреля 2019 года

Скорпион День сложится продуктивно и удачно, если вы не будете пренебрегать помощью окружающих.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках

Местные жители рассказали, что пьяный мужчина, ударил мальчика, и скрылся на такси до прибытия полицейских.
Обновлено вчера в 13:17
Общество

МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде

Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
Обновлено в 03:42
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Вакарчук призвал голосовать в вышиванках

Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Обновлено вчера в 21:34
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В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено вчера в 11:32
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено вчера в 14:41
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено в 01:06
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Александр Лаказетт: «„Арсенал“ становится лучше с каждым месяцем»

Французский нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт рассказал о целях команды на остаток текущего сезона в чемпионате Англии.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала умилительное фото с мужем Дмитрием Песковым и 4-летней дочерью Надей

Обновлено в 03:40
Политика

The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку

В противном случае, по сведениям издания, члены парламента вновь поставят вопрос о выражении главе правительства вотума недоверия.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в ФНЛ

«Сочи» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 32-го тура ФНЛ со счетом 2:1.В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.
Обновлено вчера в 08:56
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Авто

Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
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