Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублейТАСС 02:39
В целом число поданных в 2018 году к СМИ исков (905) и рассмотренных судами (636) почти не изменилось, возросло только число крупных исков. Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Политика
На Украине сегодня выбирают президента
На Украине открылись участки для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:32
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Артиллеристы ЗВО израсходовали более тысячи боеприпасов в ходе масштабной тренировки по управлению огнем артиллерии
Обновлено в 07:30
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Экономика
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика
Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Поступило сообщение о минировании нескольких объектов в Харькове
Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13.00, — говорится в сообщении службы областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:20
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26
Политика
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Обновлено в 06:45
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Футбол
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Обновлено в 08:25
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Обновлено вчера в 05:25
Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Стали известны первые данные опросов по выборам президента Украины
Стали известны первые результаты опросов по выборам президента Украины.
Обновлено в 07:02
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00