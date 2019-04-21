Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублейТАСС 02:39

В целом число поданных в 2018 году к СМИ исков (905) и рассмотренных судами (636) почти не изменилось, возросло только число крупных исков. Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
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К российским СМИ за прошлый год были поданы иски о защите чести, достоинства и репутации на семь миллиардов рублей

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К российским СМИ в 2018 году подали иски на 6,8 млрд рублей

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За минувший год в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

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