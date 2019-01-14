Объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% – до 59,08 млрд долларов.

В 2018 году товарооборот России и Китая вырос на 27%

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