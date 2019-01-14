Экономика
В 2018 году товарооборот России и Китая вырос на 27%
В 2018 году товарооборот России и Китая вырос на 27%RuNews24.ru00:25
Объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% – до 59,08 млрд долларов.
RuNews24.ru00:25
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Финансы
Рынок акций США снизился на фоне слабых статданных из Китая
Американские фондовые индексы снижаются в понедельник из-за опасений, связанных с торможением роста экономики в Китае и мире в целом.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Экономика
В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт
Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 20 189 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в документе.
Обновлено в 06:57
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Экономика
Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.
Обновлено в 02:17
Экономика
Министр сообщил о проекте по экспорту мусора из Архангельска в Швецию
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Обновлено в 09:02
Экономика
«Транснефть» не рассматривает покупку госпакета акций НМТП
«Транснефть» не планирует увеличивать свою долю в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за счет покупки пакета, принадлежащего государству.
Обновлено в 08:33
Экономика
В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования
Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.
Обновлено в 04:27
Экономика
Почта-банк начал открывать офисы в «Пятерочке»
Почта-банк начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка» (в X5 Retail Group), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 02:07
Экономика
Штрафы за незаконную свалку мусора могут составить до 800 тыс. рублей
"В Госдуму внесен проект поправок об установлении штрафов за незаконный навал мусора для граждан до 8 тыс. рублей, для должностных - до 70 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - 800 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 10:09