Экономика
В 2018 году товарооборот России и Китая вырос на 27%
В 2018 году товарооборот России и Китая вырос на 27%RuNews24.ru00:25
Объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% – до 59,08 млрд долларов.
RuNews24.ru00:25
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика
Глава НАСА подтвердил готовность посетить Россию
Руководитель американского аэрокосмического агентства НАСА Джим Брайденстайн в ходе телефонного разговора с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в ответ на приглашение в ближайшие месяцы посетить Россию подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом.
Обновлено в 18:18
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ
Обновлено в 16:58
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Управление единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р" было нарушено, космический аппарат не принимает управляющие команды с Земли, хотя продолжает передавать научные данные.
Обновлено вчера в 08:08
Культура
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Обновлено в 15:47
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 12:19
Автоспорт
Николаев стал третьим в зачете грузовиков на седьмом этапе «Дакара»
Обновлено в 15:43
Экономика
Медведев посоветовал Белоруссии ценить поддержку со стороны РФ
Белоруссии нужно ценить поддержку, которую оказывает Россия.
Обновлено в 07:47
Политика
Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Политика
Тимошенко намерена поменять конституцию Украины
Обновлено в 17:55
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Наука
Эксперты раскрыли опасность короткого сна
Специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований рассказали, чем опасен короткий и неглубокий сон.
Обновлено в 16:56
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
На Украине назвали способ закончить войну в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года.
Обновлено в 18:15
Общество
Адвокат Харви Вайнштейна не хочет больше защищать своего клиента
Обновлено в 15:59
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Фото: Крис Пратт объявил о помолвке с Кэтрин Шварценеггер
Актер Крис Пратт, известный зрителям по роли в фильмах «Стражи галактики», объявил о своей помолвке с Кэтрин Шварценеггер (дочерью Арнольда Шварценеггера).
Обновлено в 07:42
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Футболисты "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Вулверхэмптоном" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:17