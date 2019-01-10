В середине декабря прошлого года товарооборот России и Китая превысил сто миллиардов долларов, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. По его словам, эта цифра стала "историческим рекордом". Окончательные данные опубликуют позднее.

с чего всё началось

Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря. Об сегодня, 10 января, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд

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