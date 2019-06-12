В 2018 году стоимость непубличных закупок достигла 7% ВВПДавыдов.Индекс вчера в 02:30

В 2018 году из публичной сферы были выведены корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей, что составляет около 7% ВВП страны. В Счетной палате заявили, что это спровоцировало ограничение конкуренции и снизило эффективность самих закупок, пишет РБК.

В 2018 году стоимость непубличных закупок достигла 7% ВВП

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