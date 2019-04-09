Экономика
В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центовИнтерфакс вчера в 23:26
Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg. По информации агентства, Дорси получил первую зарплату после возвращения на пост четыре года назад.
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Глава Twitter получил годовую зарплату. Он зарабатывал по 11,5 цента в месяц
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